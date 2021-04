Superlega: dall'Uefa per ora niente sanzioni. Europeo: ecco le nuove sedi (Di venerdì 23 aprile 2021) L'esecutivo Uefa non ha preso alcuna decisione in relazione ai 12 club che avevano aderito al progetto della Superlega. 'Il comitato esecutivo Uefa è stato informato sugli ultimi sviluppi riguardanti ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 23 aprile 2021) L'esecutivonon ha preso alcuna decisione in relazione ai 12 club che avevano aderito al progetto della. 'Il comitato esecutivoè stato informato sugli ultimi sviluppi riguardanti ...

Ultime Notizie dalla rete : Superlega dall

Mirabelli: 'Superlega grido d'allarme. Rinnovo Donnarumma? Se arrivi alla fine ' Interessante intervista rilasciata a TMW nel corso della rubrica A tu per tu da parte di Massimiliano Mirabelli , ex dirigente del Milan. Dall'idea di una coppa d'élite - la Superlega - fino alle vicende relative alla squadra rossonera con particolar eriferimento al tema rinnovo Donnarumma. Mirabelli e la Superlega window.eventDFPready?...

Superlega story, dall'annuncio alla rinuncia: cosa è successo Sky Sport Landucci: "Juventus, un anno di transizione ci sta. Fiorentina non salva ma col morale alto contro i bianconeri" Intervistato dal Corriere Fiorentino, Marco Landucci, ex storico collaboratore di Massimiliano Allegri ha parlato così del naufragio della Superlega: "Per fortuna la risposta dei tifosi ha fermato la ...

JP Morgan, sulla Superlega fa retromarcia: abbiamo valutato male Anche JPMorgan prende le distanze dalla Superlega europea. La banca d’affari americana ha ammesso di aver «chiaramente giudicato male» il progetto che avrebbe finanziato e che si è rapidamente ...

