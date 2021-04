Superlega, Ceferin vuole ribelli fuori dalla Champions (Di venerdì 23 aprile 2021) Real Madrid, Barcellona, Milan e Juventus fuori dalla Champions League? Possibile, secondo Aleksander Ceferin, presidente della Uefa sempre più inviperito con i club ancora collegati alla Superlega. Ceferin, a Der Spiegel, ha affermato: “Coloro che saranno coinvolti in una società come la Superlega in futuro non potranno competere negli eventi Uefa. I nostri eventi saranno fantastici anche senza le quattro squadre”, ha detto. Il progetto Superlega è in stand by ma formalmente non è stato archiviato dai promotori. Sullo sfondo, anche l’ipotesi di penali che gli 8 club usciti di scena dovrebbero versare per la violazione dei termini contrattuali legati alla manifestazione. In questo contesto, Ceferin continua a sparare a palle incatenate ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 aprile 2021) Real Madrid, Barcellona, Milan e JuventusLeague? Possibile, secondo Aleksander, presidente della Uefa sempre più inviperito con i club ancora collegati alla, a Der Spiegel, ha affermato: “Coloro che saranno coinvolti in una società come lain futuro non potranno competere negli eventi Uefa. I nostri eventi saranno fantastici anche senza le quattro squadre”, ha detto. Il progettoè in stand by ma formalmente non è stato archiviato dai promotori. Sullo sfondo, anche l’ipotesi di penali che gli 8 club usciti di scena dovrebbero versare per la violazione dei termini contrattuali legati alla manifestazione. In questo contesto,continua a sparare a palle incatenate ...

FBiasin : Uno dei peggiori effetti collaterali della disastrosa operazione #SuperLega è aver moltiplicato il potere di… - Adnkronos : Ancora un attacco a #Juve & co. Intanto, decolla l’hashtag #CeferinOut. - Eurosport_IT : Nonostante la pandemia e il momento di crisi globale, il n.1 della Uefa ha percepito 450mila euro lordi in più risp… - mesaust : RT @SkySport: Ceferin avverte: 'Juve, Milan, Real e Barcellona via da Superlega o fuori dalla Champions' - LedroitH : RT @SkySport: Ceferin avverte: 'Juve, Milan, Real e Barcellona via da Superlega o fuori dalla Champions' -