Superlega | Ceferin rinnova minacce di espulsione contro i club che non lasciano

Berlino, 23 apr. (Adnkronos/Dpa) - Il presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin ha ribadito la sua minaccia di espellere i restanti club della Superlega dagli eventi continentali in futuro. Real Madrid, Barcellona, ??Milan e Juventus sono i quattro club dei 12 in origine che non ha detto di voler uscire dall'evento sulla scia di un grande contraccolpo pubblico. Ceferin ha dichiarato alla rivista tedesca Der Spiegel che "coloro che saranno coinvolti in una società come la Superlega in futuro non potranno competere negli eventi Uefa. I nostri eventi saranno fantastici anche senza le quattro squadre", ha detto Ceferin. La Superlega mirava a competere direttamente contro la Champions League della Uefa, ma il progetto sembra quasi morto dopo ...

