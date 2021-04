Superlega, Ceferin avverte: “I club iscritti non parteciperanno alla Champions League” (Di venerdì 23 aprile 2021) La Champions League potrà essere fantastica anche senza le squadre iscritte ancora alla Superlega.Queste le dure dichiarazioni rilasciate da Aleksander Ceferin, presidente della UEFA intervenuto - come spesso accaduto negli ultimi giorni - in merito al delicato caso Superlega. La formazione di questo format 'chiuso' e riservato ai top club più ricchi d'Europa, è stato copiosamente bandito dal numero uno sloven0, che con pesanti parole ha ribaditi i rischi che corrono le società iscritte a questo tipo di competizione.Ecco le parole di Ceferin, rilasciate nel corso del suo intervento telefonico ad AP News: “È chiaro che i club dovranno decidere se sono Super League o se sono un club europeo. Se dicono ... Leggi su mediagol (Di venerdì 23 aprile 2021) Lapotrà essere fantastica anche senza le squadre iscritte ancora.Queste le dure dichiarazioni rilasciate da Aleksander, presidente della UEFA intervenuto - come spesso accaduto negli ultimi giorni - in merito al delicato caso. La formazione di questo format 'chiuso' e riservato ai toppiù ricchi d'Europa, è stato copiosamente bandito dal numero uno sloven0, che con pesanti parole ha ribaditi i rischi che corrono le società iscritte a questo tipo di competizione.Ecco le parole di, rilasciate nel corso del suo intervento telefonico ad AP News: “È chiaro che idovranno decidere se sono Supero se sono uneuropeo. Se dicono ...

Advertising

FBiasin : Uno dei peggiori effetti collaterali della disastrosa operazione #SuperLega è aver moltiplicato il potere di… - Adnkronos : Ancora un attacco a #Juve & co. Intanto, decolla l’hashtag #CeferinOut. - SkySport : Ceferin avverte: 'Juve, Milan, Real e Barcellona via da Superlega o fuori dalla Champions' - tlachuacha09 : RT @GFT78: La SuperLega non mi convince, ma meno ancora l'UEFA capeggiata da tal Ceferin. #CeferinOut - FrankyLeone : @m_crosetti 'Chi sta in una #SuperLega non può stare in Champions', cosa ha detto di male #Ceferin? -