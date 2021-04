Superga omaggia Napoli | lotto da 2000 modelli raffiguranti i monumenti

(Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’immensa Piazza Plebiscito, i maestosi Castel dell’Ovo e Maschio Angioino, il fascino di Palazzo Reale, Duomo e piazza del Gesù. Idifiniscono impressi sulle scarpe, il mitico brand che fa innamorare milioni di consumatori. A portare lo skyline partenopeo sull’iconico modello 2750, è il giovane imprenditore napoletano Pasquale D’Avino, del brand contemporary throwback. Dopo le partnership di prestigio con Casio Watches e la più recente con la EON Productions, la casa che detiene i diritti di James Bond, quello con l’azienda torinese è un altro passo decisivo per il brand che rende omaggio alle icone del passato con lo storytelling: “Questa conper me è la partnership dei sogni. Il brand è un’icona che ha saputo unire intere generazioni superando qualsiasi ...

