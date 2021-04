Superbonus 110% esteso al 2023 nel Recovery Plan, 50mila edifici l'anno (Di venerdì 23 aprile 2021) Estendere la misura del Superbonus 110% dal 2021 al 2023. Si legge nell’ultima bozza del Recovery Plan, che precisa come il sostegno sarà fornito in forma di detrazione fiscale pari al 110% delle spese sostenute, usufruibili in un periodo di 5 anni per chi intende effettuare ristrutturazioni energetiche e antisismiche degli edifici residenziali. La misura prevede l’introduzione di strumenti finanziari come la cessione del credito e il pagamento anticipato. Gli investimenti consentiranno la ristrutturazione di circa 50.000 edifici/anno, per una superficie totale di 20 milioni di mq/anno. Il risparmio energetico previsto permetterà di raggiungere circa 291 ktep/anno, ovvero 0,93 ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 23 aprile 2021) Estendere la misura deldal 2021 al. Si legge nell’ultima bozza del, che precisa come il sostegno sarà fornito in forma di detrazione fiscale pari aldelle spese sostenute, usufruibili in un periodo di 5 anni per chi intende effettuare ristrutturazioni energetiche e antisismiche degliresidenziali. La misura prevede l’introduzione di strumenti finanziari come la cessione del credito e il pagamento anticipato. Gli investimenti consentirla ristrutturazione di circa 50.000, per una superficie totale di 20 milioni di mq/. Il risparmio energetico previsto permetterà di raggiungere circa 291 ktep/, ovvero 0,93 ...

