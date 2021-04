Superbonus 110%: a rischio la proroga fino a dicembre 2023, l’ira di Confindustria (Di venerdì 23 aprile 2021) Superbonus 110% a rischio la proroga. Questa la notizia emersa in queste ore dal PNNR. Il Governo pare non abbia la volontà di prolungare la misura volta alla crescita, grazie alla promozione dell’attività edile. Come si sa, e si dice, l’edilizia è il motore dell’economia. Ecco perché Confindustria ha lamentato questa probabile decisione. Il non L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Reddito di Cittadinanza non ha più la precedenza In pubblicazione il bando di cessione di Alitalia Di Maio lancia il piano straordinario sull’export Conte perplesso sul calo dell’Iva Di Maio e il recovery fund Decreto Sostegni bis: ultime su stagionali e altri aiuti Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 23 aprile 2021)la. Questa la notizia emersa in queste ore dal PNNR. Il Governo pare non abbia la volontà di prolungare la misura volta alla crescita, grazie alla promozione dell’attività edile. Come si sa, e si dice, l’edilizia è il motore dell’economia. Ecco perchéha lamentato questa probabile decisione. Il non L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Reddito di Cittadinanza non ha più la precedenza In pubblicazione il bando di cessione di Alitalia Di Maio lancia il piano straordinario sull’export Conte perplesso sul calo dell’Iva Di Maio e il recovery fund Decreto Sostegni bis: ultime su stagionali e altri aiuti

Mov5Stelle : Prorogare e semplificare al più presto la misura. La filiera dell'edilizia dice no a passi indietro sul #SuperBonus… - M5S_Senato : Il #Superbonus 110% è una misura fondamentale per il rilancio del Paese. Dare ai cittadini case più sicure e più… - Mov5Stelle : Il #Superbonus 110% è uno degli investimenti più remunerativi che il Paese possa fare per il futuro. È necessario c… - ultimora_pol : #Italia Emanuele #Orsini (Confindustria): 'Errore grave non prorogare il superbonus 110% al 2023. Una scelta miope,… - Profilo3Marco : RT @rtl1025: ?? #Confindustria: 'Dalle indiscrezioni che circolano sul PNRR, sembra che da parte del Governo non ci sia la volontà di proro… -