Super-OSS: ora anche il vice-ministro della salute Pierpaolo Sileri dice no alla Delibera della Regione Veneto. (Di sabato 24 aprile 2021) Anziani e giornata aderenza terapeutica: iniziativa del Movimento 5 Stelle. Pierpaolo Sileri, vice-ministro della salute, dice no alla Delibera n. 305/2001 che istituisce coattivamente il Super-OSS in Veneto con funzioni da Infermiere. La Delibera 305/2021 del Veneto va oltre le previsioni dell’accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003, al quale è necessario uniformarsi, anche volendo metter in campo una sua revisione. Il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri ha risposto all’interpellanza urgente dell’on. Boschi in merito alla ... Leggi su cityroma (Di sabato 24 aprile 2021) Anziani e giornata aderenza terapeutica: iniziativa del Movimento 5 Stelle.non. 305/2001 che istituisce coattivamente il-OSS incon funzioni da Infermiere. La305/2021 delva oltre le previsioni dell’accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003, al quale è necessario uniformarsi,volendo metter in campo una sua revisione. Il sottosegretarioha risposto all’interpellanza urgente dell’on. Boschi in merito...

