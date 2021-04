Super Lega, la nota della UEFA: “Stiamo vedendo cosa fare in base alle opzioni a nostra disposizione” (Di venerdì 23 aprile 2021) Nel corso del Comitato Esecutivo UEFA tenutosi oggi in videoconferenza, non si è parlato solamente di Euro2020, ma anche del progetto Super Lega, senza arrivare a sanzioni sportive nei confronti dei 12 club interessati. All’argomento è dedicata la parte finale del comunicato emesso dalla confederazione calcistica europea. Questa la nota: “Il Comitato Esecutivo UEFA è stato aggiornato sugli ultimi sviluppi della cosiddetta SuperLega, comprese le opzioni a disposizione della UEFA e i passi che sta considerando di fare in futuro”. Foto: sito UEFA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 23 aprile 2021) Nel corso del Comitato Esecutivotenutosi oggi in videoconferenza, non si è parlato solamente di Euro2020, ma anche del progetto, senza arrivare a sanzioni sportive nei confronti dei 12 club interessati. All’argomento è dedicata la parte finale del comunicato emesso dalla confederazione calcistica europea. Questa la: “Il Comitato Esecutivoè stato aggiornato sugli ultimi sviluppicosiddetta, comprese lee i passi che sta considerando diin futuro”. Foto: sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

francescocosta : Un altro errore banale della Super Lega: tentativi così spregiudicati e rischiosi non si annunciano, si fanno. Se p… - RivistaUndici : «È inspiegabile il fatto che i tifosi delle squadre meno ricche stiano festeggiando per il fallimento del progetto… - angelomangiante : Il flop della super lega dimostra come la soluzione elitaria non sia la via d'uscita per i top club. Serve un piano… - 80yeye80 : RT @toMMilanello: ?? EARN IT! C’è il logo anti-Super Lega (“guadagnala!”, riferito alla Champions) in basso a destra durante la diretta de… - LuigiBevilacq17 : RT @NonConoscoVG: Fabrizio Romano: 'Super Lega: nessun provvedimento da parte dell'Uefa nei confronti delle 12 squadre, le semifinali di Ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Super Lega Sanzioni a club Super Lega, c'è la decisione dell'Uefa C'era grande attesa per le decisioni dell' Esecutivo Uefa in merito al tentativo di 'colpo di stato' dei 12 club ribelli che hanno dato vita al progetto della Super Lega , nato e finito in 48 ore. Si era parlato di possibili sanzioni, dalla squalifica per un anno dalle coppe per tutti i club coinvolti o anche solo per quelli considerati maggiormente ...

Cristiano Ronaldo in mutande, nuova foto dal suo brand di intimo Con e senza compagni di squadra della Juventus, con o senza Super Lega, un modo per fare altri soldi Cristiano Ronaldo lo troverà sempre.

Agnelli: "Superlega senza inglesi? Non è più il caso, ma in tanti volevano aderire". Juve, crollo in Borsa la Repubblica Nessuna sanzione Uefa contro i 12 club ribelli L'Uefa rinuncia a provvedimenti contro le società che avevano dato vita alla Super Lega. Europei, undici le sedi, Siviglia sostituisce Bilbao, Dublino rinuncia Il Comitato esecutivo dell'I'Uefa ha ...

Anche JP Morgan esce dalla SuperLega La questione SuperLega continua a tenere banco. Dopo l’annullamento o sospensione, che dir si voglia, della Lega dei Migliori, gli strascichi che essa sta portandosi dietro sono ancora molteplici. Le ...

C'era grande attesa per le decisioni dell' Esecutivo Uefa in merito al tentativo di 'colpo di stato' dei 12 club ribelli che hanno dato vita al progetto della, nato e finito in 48 ore. Si era parlato di possibili sanzioni, dalla squalifica per un anno dalle coppe per tutti i club coinvolti o anche solo per quelli considerati maggiormente ...Con e senza compagni di squadra della Juventus, con o senza, un modo per fare altri soldi Cristiano Ronaldo lo troverà sempre.L'Uefa rinuncia a provvedimenti contro le società che avevano dato vita alla Super Lega. Europei, undici le sedi, Siviglia sostituisce Bilbao, Dublino rinuncia Il Comitato esecutivo dell'I'Uefa ha ...La questione SuperLega continua a tenere banco. Dopo l’annullamento o sospensione, che dir si voglia, della Lega dei Migliori, gli strascichi che essa sta portandosi dietro sono ancora molteplici. Le ...