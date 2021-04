Super Lega | Ceferin | “Non credevo che si potesse mentire così tanto”

(Di venerdì 23 aprile 2021) Aleksandercontinua ad attaccare e lo fa parlando ad Associated Press. Per il presidente della UEFA la vicendaè stata un vero e proprio tradimento imperdonabile: “Era nell’aria da diverso tempo, sapevamo che sarebbe potuto accadere ma non che stesse succedendo. Continuavo a pensare che le persone nonro: se avessero voluto farlo, non avrebbero tenuto la riunione dell’ECA venerdì scorso. Il modo in cui hanno operato è stato il peggiore possibile. Il giorno peggiore è stato sabato, perché ho capito che si trattava di un vero tradimento, che alcune persone ci avevano mentito per anni. È stato abbastanza strano perché non sapevo cosa sarebbe successo esattamente il giorno successivo. Poi ho ricevuto una telefonata da tre o ...

Linkiesta : Un'inchiesta della Süddeutsche Zeitung rivela che Putin avrebbe convinto Abramovic ad abbandonare la Super Lega. Di… - francescocosta : Un altro errore banale della Super Lega: tentativi così spregiudicati e rischiosi non si annunciano, si fanno. Se p… - RivistaUndici : «È inspiegabile il fatto che i tifosi delle squadre meno ricche stiano festeggiando per il fallimento del progetto…

"Se dicono che sono unaLeague, allora non giocano in Champions League, ovviamente ? e se ... vedi Real Madrid e Juventus, è enorme e delle conseguenze potrebbero esserci anche in, tanto che ...Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca in diretta su Facebook ha voluto dire la sua sulla questioneattaccando in modo ironico Andrea Agnelli . Lo dice chiaramente, De Luca: Lacome la Duna Poi, il politico argomenta la battuta e rincara la dose :Alta Pressione conquisterà l’Italia nel fine settimana ma con caldo e super temporali. Aprile volge al termine ... L’aspetto meteo principale sarà legato all’aumento delle temperature, anche ...“Se dicono che sono una Super League, allora non giocano in Champions ... è enorme e delle conseguenze potrebbero esserci anche in Lega, tanto che della questione ne verrà discusso in una ...