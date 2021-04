Super Lega, anche JP Morgan adesso torna sui suoi passi: “Abbiamo giudicato male l’impatto sul calcio” (Di venerdì 23 aprile 2021) Attraverso una dichiarazione rilasciata al New York Times, adesso anche la JP Morgan, la principale banca americana che avrebbe dovuto finanziare il progetto della Super Lega, ha deciso di ritornare sui suoi passi chiedendo scusa all’intera comunità del calcio. Questa la nota della banca: “Abbiamo chiaramente giudicato male il modo in cui questo accordo sarebbe stato visto dalla comunità del calcio e il modo in cui l’avrebbe interessata in futuro. Impareremo da questo”. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 23 aprile 2021) Attraverso una dichiarazione rilasciata al New York Times,la JP, la principale banca americana che avrebbe dovuto finanziare il progetto della, ha deciso di rire suichiedendo scusa all’intera comunità del. Questa la nota della banca: “chiaramenteil modo in cui questo accordo sarebbe stato visto dalla comunità dele il modo in cui l’avrebbe interessata in futuro. Impareremo da questo”. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Super Lega Su Binance il fan Token Barcellona: la SuperLega è già acqua passata Senza andare troppo lontano dall'Italia possiamo ad esempio citare il caso del Milan, della Juventus (guardacaso due delle società che avrebbero dovuto partecipare alla scissione Super Lega) e della ...

Simeone: "Grande gesto il dietro - front dalla SuperLega dell'Atletico" Così Diego Pablo Simeone, allentore argentino dell'Atletico Madrid, dopo il disimpegno - con tanto di scuse - del club 'colchonero', di fronte alla prospettiva di partecipare al progetto Super Lega. ...

Agnelli: "Superlega senza inglesi? Non è più il caso, ma in tanti volevano aderire". Juve, crollo in Borsa la Repubblica Andrea Agnelli accerchiato Il numero uno della Juventus non è sorpreso, dal naufragio della Super Lega è passato pochissimo tempo, si sforza di rimanere sereno e si consola con telefonate e messaggi amici - più di cento - che ...

Simeone: "Grande gesto il dietro-front dalla SuperLega dell'Atletico" Così Diego Pablo Simeone, allentore argentino dell'Atletico Madrid, dopo il disimpegno - con tanto di scuse - del club 'colchonero', di fronte alla prospettiva di partecipare al progetto Super Lega.

