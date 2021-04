Super League, multa di 300 mila euro per chi ha abbandonato (Di venerdì 23 aprile 2021) Arrivano ulteriori indiscrezioni sull’ormai (quasi) estinta Super League: i club che hanno abbandonato il progetto saranno sanzionati con una multa Florentino Perez non ci sta. Dopo l’addio di otto club dalla Super League il presidente del Real Madrid ha voluto confermare la bontà del progetto e ora spunta anche una penale da multa. Come riporta il Mundo Deportivo infatti i club che hanno rinunciato al progetto, e quindi tutti tranne milan, Real Madrid, Barcellona e Juventus, dovranno pagare 300 mila euro di multa. Una somma che collimerebbe con il finanziamento corrisposto da JP Morgan ad ogni club. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 aprile 2021) Arrivano ulteriori indiscrezioni sull’ormai (quasi) estinta: i club che hannoil progetto saranno sanzionati con unaFlorentino Perez non ci sta. Dopo l’addio di otto club dallail presidente del Real Madrid ha voluto confermare la bontà del progetto e ora spunta anche una penale da. Come riporta il Mundo Deportivo infatti i club che hanno rinunciato al progetto, e quindi tutti trannen, Real Madrid, Barcellona e Juventus, dovranno pagare 300di. Una somma che collimerebbe con il finanziamento corrisposto da JP Morgan ad ogni club. L'articolo proviene da Calcio News 24.

