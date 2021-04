Super League: 700 milioni a stagione per i club. Ma Barcellona e Real… (Di venerdì 23 aprile 2021) Continuano ad affiorare nuovi dettagli relativi alla Super League: sarebbero 700 i milioni a stagione nelle casse dei club fondatori Nuovi dettagli relativi al contratto stipulato dai 12 club fondatori della Super League. Secondo quanto riportato da Der Spiegel, l’accordo prevederebbe un guadagno di 700 milioni di euro a stagione per le società che hanno dato vita alla nuova lega. Come riporta il media tedesco, Real Madrid e Barcellona beneficerebbero di 30 milioni a testa in più per il loro blasone, generando nuovi dubbi sull’equità della proposta. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 aprile 2021) Continuano ad affiorare nuovi dettagli relativi alla: sarebbero 700 inelle casse deifondatori Nuovi dettagli relativi al contratto stipulato dai 12fondatori della. Secondo quanto riportato da Der Spiegel, l’accordo prevederebbe un guadagno di 700di euro aper le società che hanno dato vita alla nuova lega. Come riporta il media tedesco, Real Madrid ebeneficerebbero di 30a testa in più per il loro blasone, generando nuovi dubbi sull’equità della proposta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Super League: 700 milioni a stagione per i club. Ma Barcellona e Real… Continuano ad affiorare nuovi dettagli relativi alla Super League: sarebbero 700 i milioni a stagione nelle casse dei club fondatori Nuovi dettagli relativi al contratto stipulato dai 12 club ...

Super League, il retroscena: erano previsti 400 milioni per i piccoli club Der Spiegel svela alcune indiscrezioni relative alla Super League e alle misure prese per includere anche i club non iscritti alla lega. Secondo il media tedesco, sarebbero previsti 400 milioni di ...

