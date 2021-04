Sulle colline del Chianti | una tenuta racchiude vino | arte e voglia di rinascere

Leggi su cityroma

(Di venerdì 23 aprile 2021) Non poteva che innamorarsi di questo posto, Philippe Austruy, collezionista, mecenate, imprenditore delche ama restituire a nuova linfa luoghi con dei patrimoni nascosti, o poco noti. La scintilla è stata immediata, come quelle che legano le amicizie vere o i grandi amori. E infatti questa è una storia d’amore e d’amicizia, da gustare sotto il sole benevolo del, tra ledi Panzano. Del resto il terroir delè il luogo ideale per abbracciare un lifestyle pieno di passione e di creatività, basta osservare la lunga storia d’, gastronomia e relazioni umane che qui è fiorita. La storia inizia così: Austruy, che è già proprietario di diverse tenute vitivinicole in Francia, Portogallo e in Italia, conosce in Toscana Lorenzo Fiaschi, uno dei fondatori di Galleria Continua, ...