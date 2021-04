Sul Covid Sardegna di nuovo in controtendenza, ora è l'unica Regione 'rossa' (Di venerdì 23 aprile 2021) AGI - L'ottimismo si scontra con i dati che inchiodano la Sardegna in zona rossa per un'altra settimana, la terza. E sarà l'unica Regione italiana a dover convivere ancora con le misure anti-Covid più restrittive, così come a marzo era stata la prima a godere dei vantaggi della zona 'bianca'. Sfuma la speranza, manifestata ieri dall'assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu, di passare da lunedì prossimo, 26 aprile, alle minori restrizioni anti-Covid previste dalla fascia arancione, che avrebbero consentito almeno la riapertura di parrucchieri e centri estetici. L'isola, insomma, si conferma in controtendenza, nel bene e nel male. Era stato così a marzo, quando - celebrata in tutto il mondo - la Sardegna era diventata la prima 'zona bianca ... Leggi su agi (Di venerdì 23 aprile 2021) AGI - L'ottimismo si scontra con i dati che inchiodano lain zonaper un'altra settimana, la terza. E sarà l'italiana a dover convivere ancora con le misure anti-più restrittive, così come a marzo era stata la prima a godere dei vantaggi della zona 'bianca'. Sfuma la speranza, manifestata ieri dall'assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu, di passare da lunedì prossimo, 26 aprile, alle minori restrizioni anti-previste dalla fascia arancione, che avrebbero consentito almeno la riapertura di parrucchieri e centri estetici. L'isola, insomma, si conferma in, nel bene e nel male. Era stato così a marzo, quando - celebrata in tutto il mondo - laera diventata la prima 'zona bianca ...

RaiNews : A. #Crisanti, microbiologo, a @RaiStudio24: non si vaccina in presenza di trasmissione perché si esercita una press… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 Aprile: Sicuri di aprire? “Al Nord Italia i morti di covid sono il doppio de… - fattoquotidiano : DISASTRO LOMBARDO Segretezza, scontri, reticenze, documenti negati: la Commissione d'inchiesta sul Covid è arenata… - zazoomblog : Sul Covid Sardegna di nuovo in controtendenza ora è lunica Regione rossa - #Covid #Sardegna #nuovo - astolfi_felix : RT @lcoutinho: Uruguai, Argentina, Chile, Paraguai e Brasil. Um panorama da covid-19 no Cone Sul. -