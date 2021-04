Sud | il Movimento detta la linea alla Carfagna Parla Alemanno M5S | “Vanno rafforzate le Zone economiche speciali”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 23 aprile 2021) “Il Recovery Plan è un’occasione preziosa per ripianare quel divario sociale, salariale e infrastrutturale che affatica l’economia del Sud Italia”. Per questo, però, occorre fare importanti passi in avanti: “Abbiamo presentato le nostre proposte che mirano a rafforzare l’impianto delle. Noi le riteniamo indispensabili per incentivare lo sviluppo di queste aree così strategiche per il Meridione e l’Italia intera”, spiega non a caso Maria Soave, deputata del5 Stelle in commissione Attività produttive e Finanze. “In questo senso – continua ancora la pentastellata – è un bene che il 40% dei fondi dell’intero Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sia destinato al Sud, ma auspichiamo che questa cifra possa ancora salire”. Finora crede sia stato fatto ...