Su Sportweek un Kessie mai visto: il 'presidente' del Milan fra calcio e non solo (Di venerdì 23 aprile 2021) Franck Kessie, 24enne centrocampista ivoriano del Milan, è l'uomo copertina di Sportweek in edicola sabato 24 aprile insieme alla Gazzetta dello Sport. Con un'intervista esclusiva si racconta come non aveva mai fatto: il ruolo del padre ex calciatore, scomparso quando lui era ancora bambino e che omaggia dopo ogni gol col saluto ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 23 aprile 2021) Franck, 24enne centrocampista ivoriano del, è l'uomo copertina diin edicola sabato 24 aprile insieme alla Gazzetta dello Sport. Con un'intervista esclusiva si racconta come non aveva mai fatto: il ruolo del padre ex calciatore, scomparso quando lui era ancora bambino e che omaggia dopo ogni gol col saluto ...

Advertising

sportli26181512 : Su Sportweek un Kessie mai visto: il 'presidente' del Milan fra #calcio e non solo: Su Sportweek un Kessie mai vist… - Gianluc21212259 : RT @MilanNewsit: ?? Franck Kessie a SportWeek: 'Il Milan è la squadra per cui tifavo da bambino, andavo matto per Sheva. Sogno di giocare la… - Gazzetta_it : Sul nuovo @SW_SportWeek in edicola sabato ecco una lunga intervista a #Kessie e non solo #Sportweek - VoinStef : RT @AndreaPropato: #Kessie: “Sogno di giocare la Champions con il Milan, la squadra per cui tifavo da bambino. Ci giocavo alla Playstation,… - ninoBertolino : RT @MilanNewsit: ?? Franck Kessie a SportWeek: 'Il Milan è la squadra per cui tifavo da bambino, andavo matto per Sheva. Sogno di giocare la… -