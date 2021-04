Strage nel Mediterraneo | si temono 130 morti

Leggi su cityroma

(Di venerdì 23 aprile 2021) Ieri il naufragio al largo della Libia, il racconto di Sos Mediterranee: «Quando siamo arrivati sulla scena, non abbiamo trovato nessun sopravvissuto mentre abbiamo potuto vedere almeno dieci corpi nelle vicinanze del relitto» «L’equipaggio della Ocean Viking ha dovuto assistere alle devastanti conseguenze del naufragio di un gommone a nord est di Tripoli. Questa barca era stata segnalata in pericolo con circa 130 persone a bordo mercoledì mattina». Ricostruisce così Sos Mediterranee l’ultima tragedia del mare verificatasi ieri nelcentrale con l’ennesimo naufragio di migranti. Almeno 10 i cadaveri rinvenuti in mare. «Alarm Phone – continua Sos Mediterranee – ci aveva avvisato di un totale di tre imbarcazioni in pericolo nelle acque internazionali al largo della Libia. Tutti loro erano ad almeno dieci ore dalla nostra ...