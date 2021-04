Storici | è morto Pierre Amiet | tra i massimi esperti di assiriologia

(Di venerdì 23 aprile 2021) Parigi, 23 apr. – (Adnkronos) – Lo storico francese, tra idie su tutti i temi delle civiltà della Mesopotamia, grande nome nel mondo dei musei, direttore del Dipartimento delle antichità orientali del Louvre dal 1968 al 1988, èla notte scorsa a Parigi all’età di 98 anni. Autore di importanti studi sull’iconografia e la scultura,ha sintetizzato la sue immense conoscenze nel saggio “L’arte antica del Vicino Oriente”, pubblicato in sette lingue (in italiano da Garzanti).iniziò la sua carriera museale nel 1950, dopo aver discusso una tesi di dottorato sulla glittica (analisi dei sigilli) dei periodi arcaici mesopotamici (2.900-2.340 a.C.). Tra il 1958 e il 1961 è stato ...

Advertising

Giul_Granato : @elicol82 A queste mamme parlerei semplicemente di Francesco De Sanctis, nato a Morra Irpina (AV) quando c'erano an… - Giul_Granato : A queste mamme parlerei semplicemente di Francesco De Sanctis, nato a Morra Irpina (AV) quando c'erano ancora i Bor… - TV7Benevento : **Storici: è morto Marc Ferro, grande specialista della Russia zarista e sovietica**... - zazoomblog : Storici: è morto Dieter Timpe studioso delle relazioni tra Roma e i popoli germanici - #Storici: #morto #Dieter… - TV7Benevento : Storici: è morto Dieter Timpe, studioso delle relazioni tra Roma e i popoli germanici... -

Ultime Notizie dalla rete : Storici morto

Metro

... è stato trovatoin una stanza d'albergo a Tampa, in Florida, Gregory Jacobs, rapper col nome d'arte Shock G (o Humpty Hump, se preferite), leader e co - fondatore degliDigital ...Ma è stato scritto dallo scrittore e critico sociale James Baldwin,30 anni prima, nel 1987. ... dalla storia al linguaggio dei media , chiamando in causa aneddoti personali, fattio ...Parigi, 23 apr. - (Adnkronos) - Lo storico francese Pierre Amiet ... delle antichità orientali del Louvre dal 1968 al 1988, è morto la notte scorsa a Parigi all'età di 98 anni.«Un’intera generazione di tecnici e professionisti deve a lui moltissimo È stato un pioniere della produzione di grandi eventi» È morto nei ... dallo storico concerto dei Pink Floyd ...