Storia di una sconosciuta azienda europea di software che ha conquistato Wall Street

(Di venerdì 23 aprile 2021) Parte al rialzo la quotazione di UiPath, società fondata in Romania che si è affermata con i suoi sistemi di iper-automazione. Al debutto ha fatto meglio di SpotifyFoto di Tumisu da PixabayUna compagnia che forniscedi “iperautomazione” per lo svolgimento di funzioni ripetitive nel lavoro da ufficio, è riuscita a raccogliere 1,34 miliardi di dollari nel corso della quotazione in borsa amercoledì 21 aprile. È UiPath,partita in Romania con sede a New York, che è salita del 23% al debutto in Borsa, raggiungendo un valore di mercato di 35,8 miliardi di dollari, maggiore persino di Spotify, nella sua quotazione tre anni fa. Per restare a un confronto con le compagnieamericane, le maggiori quotazioni di sempre sono ...