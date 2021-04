Stop tampon tax nelle farmacie di Firenze: "Primo capoluogo di regione ad abolirla" (Di venerdì 23 aprile 2021) Le 21 farmacie comunali di Firenze non faranno pagare l’Iva sugli assorbenti femminili. Firenze dunque, spiega una nota, sarà il Primo capoluogo di regione italiano ad abolire la tampon tax. “Abbiamo seguito l’iter della mozione votata dal Consiglio comunale - ha spiegato Maria Vannuzzi, direttore retail Afam - ed abbiamo deciso di abolire l’Iva sugli assorbenti femminile, fino al 31 marzo 2022. Poi attendiamo una legge nazionale. Con questa scelta le farmacie comunali di Firenze confermano il loro impegno sul territorio”. “Il ciclo non è un lusso - ha affermato il consigliere comunale del Pd Laura Sparavigna, che ha proposto l’atto - e oggi il Comune si schiera nuovamente a sostegno dell’equità sociale economica. In Italia l’Iva ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 23 aprile 2021) Le 21comunali dinon faranno pagare l’Iva sugli assorbenti femminili.dunque, spiega una nota, sarà ildiitaliano ad abolire latax. “Abbiamo seguito l’iter della mozione votata dal Consiglio comunale - ha spiegato Maria Vannuzzi, direttore retail Afam - ed abbiamo deciso di abolire l’Iva sugli assorbenti femminile, fino al 31 marzo 2022. Poi attendiamo una legge nazionale. Con questa scelta lecomunali diconfermano il loro impegno sul territorio”. “Il ciclo non è un lusso - ha affermato il consigliere comunale del Pd Laura Sparavigna, che ha proposto l’atto - e oggi il Comune si schiera nuovamente a sostegno dell’equità sociale economica. In Italia l’Iva ...

