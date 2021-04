Stella McCartney e Greenpeace insieme per la sostenibilità (Di venerdì 23 aprile 2021) Stella McCartney sostiene Greenpeace con una speciale capsule collection composta da tre capi iconici ispirati alle lotte ambientaliste Stella McCartney ha dato vita ad una capsule collection per sostenere la campagna contro la deforestazione portata avanti da Greenpeace. Il lancio della nuova collezione è arrivato in concomitanza con la celebrazione della Giornata della Terra, un modo per sottolineare l’importanza di prendersi cura del pianeta anche attraverso quei settori, come la moda, che possono migliorare l’impatto ambientale delle produzioni. “Per celebrare il ventesimo anniversario di Stella McCartney e il cinquantesimo di Greenpeace, lanceremo un’esclusiva linea in cotone organico a sostegno della campagna dell’organizzazione ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 23 aprile 2021)sostienecon una speciale capsule collection composta da tre capi iconici ispirati alle lotte ambientalisteha dato vita ad una capsule collection per sostenere la campagna contro la deforestazione portata avanti da. Il lancio della nuova collezione è arrivato in concomitanza con la celebrazione della Giornata della Terra, un modo per sottolineare l’importanza di prendersi cura del pianeta anche attraverso quei settori, come la moda, che possono migliorare l’impatto ambientale delle produzioni. “Per celebrare il ventesimo anniversario die il cinquantesimo di, lanceremo un’esclusiva linea in cotone organico a sostegno della campagna dell’organizzazione ...

