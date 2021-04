SSN APP: da oggi le aziende sanitarie private avranno a disposizione i video-curricula dei Professionisti Sanitari. (Di venerdì 23 aprile 2021) Continuano le novità su SSN APP, l’app che rivoluzione il sistema di ricerca/offerta del personale in Sanità. oggi le aziende avranno a disposizione i video-curricula di Medici, Infermieri, Infermieri Pediatrici, Ostetriche, Professioni Sanitarie e OSS. Novità assoluta per le case di cura e le aziende Sanitarie private italiane. SSN APP rivoluziona il sistema della ricerca di personale medico, infermieristico, ostetrico, tecnico Sanitario e socio-Sanitario nel nostro Paese grazie ai video-curricula. “A breve – ci spiega l’ideatore di SSN APP Alessandro Bria, Infermiere operante all’estero – le ... Leggi su cityroma (Di venerdì 23 aprile 2021) Continuano le novità su SSN APP, l’app che rivoluzione il sistema di ricerca/offerta del personale in Sanità.ledi Medici, Infermieri, Infermieri Pediatrici, Ostetriche, Professionie OSS. Novità assoluta per le case di cura e leitaliane. SSN APP rivoluziona il sistema della ricerca di personale medico, infermieristico, ostetrico, tecnicoo e socio-o nel nostro Paese grazie ai. “A breve – ci spiega l’ideatore di SSN APP Alessandro Bria, Infermiere operante all’estero – le ...

