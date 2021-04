Sputa | bestemmia | spacca racchette La Francia esclude Paire dalle Olimpiadi

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 23 aprile 2021) La Federtennis francese li chiama “comportamenti inappropriati”. Che è un eufemismo. A Barcellona Benoit, sconfitto da Gaio, a un certo punto ha cominciato a parlarsi addosso, con rabbia crescente: “Non puoi giocare a tennis in quel modo, dannazione. Gioca a tennis! Devi solo resistere”. Poi hato la racchetta, preso a calci la rete, eto in mezzo al campo. Lo sputo peraltro non è inedito, l’aveva già fatto nel torneo di Buenos Aires, contro una decisione dell’arbitro. Ora, grazie a questo genere di “comportamenti inappropriati” non potrà far parte della selezione francese ai Giochi Olimpici. L’ha deciso il Comitato Esecutivo della Federazione francese di tennis, su proposta del direttore tecnico Nicolas Escudé e in consultazione con Sébastien Grosjean, capitano della squadra francese di Coppa Davis. Una punizione ...