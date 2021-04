Spostamenti, coprifuoco, pass. Le faq sul decreto riaperture: cosa si può fare da lunedì (Di venerdì 23 aprile 2021) Spostamenti, coprifuoco, pass verde. Le faq sul decreto riaperture Dal 26 aprile entreranno in vigore le misure anti-Covid approvate dal governo con il decreto sulle riaperture: previste novità per Spostamenti, apertura di bar e ristoranti, palestre e piscine nelle zone gialle. Il decreto approvato dal Consiglio dei ministri mercoledì 21 aprile sarà valido fino al 31 luglio. Ecco alcuni chiarimenti sul decreto riaperture. decreto riaperture, gli Spostamenti Dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli Spostamenti tra Regioni diverse nelle zone bianca e gialla. Inoltre, alle persone munite della “certificazione verde”, sono consentiti gli ... Leggi su tpi (Di venerdì 23 aprile 2021)verde. Le faq sulDal 26 aprile entreranno in vigore le misure anti-Covid approvate dal governo con ilsulle: previste novità per, apertura di bar e ristoranti, palestre e piscine nelle zone gialle. Ilapprovato dal Consiglio dei ministri mercoledì 21 aprile sarà valido fino al 31 luglio. Ecco alcuni chiarimenti sul, gliDal 26 aprile 2021 sono consentiti glitra Regioni diverse nelle zone bianca e gialla. Inoltre, alle persone munite della “certificazione verde”, sono consentiti gli ...

