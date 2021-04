Spezia | i convocati di Italiano per il Genoa

(Di venerdì 23 aprile 2021) Domani alle 15:00 si gioca, gara valida per la 33a giornata di Serie A 2020-2021. Ben 27 idi, con Erlic, Nzola e Bastoni, che tornano in gruppo dopo il turno di riposo concesso loro dal tecnico aquilotto in occasione della sfida con l’Inter. Ecco la lista: Portieri: 1.Zoet, 77. Rafael, 94.Provedel.Difensori: 5.Marchizza, 19.Terzi, 20.Bastoni, 21.Ferrer, 22.Chabot, 28.Erlic, 34.Ismajli, 39.Dell’orco, 69.Vignali.Centrocampisti: 4.Acampora, 8.Ricci, 10.Agoume, 23.Saponara, 24.Estevez, 25.Maggiore, 26.Pobega, 88.Leo sena.Attaccanti: 9.Galabinov, 11.Gyasi, 17.Farias, 18.Nzola, 31.Verde, 80.Agudelo, 91.Piccoli. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

MCalcioNews : Genoa, i convocati per la sfida contro lo Spezia: Radovanovic squalificato - MassyGrifo : Convocati per domani ore 15.00 - Genoa-Spezia. - pianetagenoa : I 27 convocati dello Spezia - - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Spezia, i convocati di mister Vincenzo Italiano, c'è Nzola - charliemchouse : Spezia, i convocati di mister Vincenzo Italiano, c'è Nzola -

... tantissime opzioni per Italiano Molto probabilmente a Genova vedremo unocon molti ... NonQuagliarella (problema al flessore della coscia sinistra), Torregrossa e Gaston Ramirez. ...Sono 27 i prescelti da Vincenzo Italiano per affrontare il derby ligure contro il Genoa in programma domani alle ore 15. Spiccano, dopo il turno di riposo concesso contro l' Inter , i ritorni in ...Davide Ballardini, tecnico del Genoa, ha diramato la lista dei convocati per la gara contro lo Spezia: tre assenze per i rossoblu Davide Ballardini ha diramato la lista dei convocati per la gara ...Ballardini ha tra le mani una squadra giovane e determinata, ma l'ottimo campionato fin qui dello Spezia potrebbe mettere in difficoltà chiunque Dopo il rocambolesco pareggio per 2-2 del turno ...