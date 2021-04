SpaceX, il lancio della navetta Crew Dragon. A bordo il primo astronauta europeo su un volo spaziale commerciale – Il video (Di venerdì 23 aprile 2021) Proseguono le esplorazioni nello spazio per la SpaceX di Elon Musk. Oggi, 23 aprile, è stata lanciata verso la Stazione spaziale Internazionale (Iss) la navetta Crew Dragon con a bordo 4 persone. L’operazione è avvenuta per conto della Nasa ed è stata portata a termine con l’ausilio di un razzo Falcon 9 dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral, in Florida. Nell’equipaggio della missione anche il primo europeo a partecipare a un volo spaziale commerciale: si tratta del francese Thomas Pesquet, astronauta dell’Agenzia spaziale Europea. Insieme a lui, al comando della navetta, Robert Shanke Kimbrough ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 aprile 2021) Proseguono le esplorazioni nello spazio per ladi Elon Musk. Oggi, 23 aprile, è stata lanciata verso la StazioneInternazionale (Iss) lacon a4 persone. L’operazione è avvenuta per contoNasa ed è stata portata a termine con l’ausilio di un razzo Falcon 9 dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral, in Florida. Nell’equipaggiomissione anche ila partecipare a un: si tratta del francese Thomas Pesquet,dell’AgenziaEuropea. Insieme a lui, al comando, Robert Shanke Kimbrough ...

ESA_Italia : Il momento in cui la 'passerella' di accesso alla capsula viene staccata. Lancio previsto tra meno di dieci minuti.… - hwupgrade : La seconda missione operativa Crew-2 della @NASA è stata un successo: l'equipaggio raggiungerà la @Space_Station ??… - Affaritaliani : Spazio, lancio riuscito per la missione Crew 2 di SpaceX - MassimoChiaram7 : RT @pinodifeo: #Spazio, #lancio riuscito per la missione #Crew2 di @SpaceX #VIDEO @askanews_ita ???? -> - MassimoChiaram7 : RT @ESA_Italia: Su #ESAwebTV2 è in corso la conferenza stampa post-lancio @nasa per la missione #Crew2 -