SpaceX | decollata la terza navetta spaziale verso la Stazione Spaziale Internazionale | a bordo per la prima volta anche un astronauta europeo

(Di venerdì 23 aprile 2021) La, per conto della Nasa, ha lanciato lache porterà sullaquattro astronauti, tra cui il francese Thomas Pesquet, primodell’AgenziaEuropea a partecipare a una missione dell’azienda privata di Elon Musk. Il lancio è avvenuto con un Falcon 9 dal Kennedy Space Center, a Cape Canaveral, in Florida. Per lagli astronauti hanno volato su unagià utilizzata, quella con cui ha debuttato il primo equipaggio della Crew Dragon nella missione Demo 2, composto da Douglas Hurley e Robert Behnken. Ecco il momento del lancio. L'articolo ...

Advertising

delluccimarco1 : SpaceX, decollata la terza navetta spaziale verso la Stazione Spaziale Internazionale -

Ultime Notizie dalla rete : SpaceX decollata

Agenzia ANSA

...- ha aggiunto - ma molti voli potranno avvenire dagli Stati Uniti con le capsule dellae ...spaziale con astronauti americani che sono volati in orbita su un'astronave americanadal ......Yusaku Maezawa ha acceso la sua scintilla con Elon Musk incontrato in un evento pubblico di... La sua fortuna ècon la nascita di Zozotown, sito che vende abbigliamento online. Maezawa ...La missione Crew-2 per la prima volta coinvolge anche un astronauta europeo ...quella che per la seconda volta porterà un equipaggio sulla Stazione Spaziale Internazionale con una navicella Crew Dragon di SpaceX è appena decollata dal Launch Complex 39A del Kennedy Space Center ...