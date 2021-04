Sondaggio | Fratelli d’Italia mette il turbo e sfiora il 18% In calo la Lega I dati degli altri partiti

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 23 aprile 2021) C’è semprea fare “bottino pieno”, come si dice in gergo calcistico, nell’ultimoper Piazza Pulita fatto da Index Research sulle intenzioni di voto. Nella puntata di giovedì 22 aprile, la rilevazione Index Research offre spunti interessanti.primo partito ma cala dello 0,9% Se si votasse oggi, lasi riconfermerebbe sì primo partito, ma con un bagaglio di voti più leggero: il partito di Matteo Salvini viene sondato al 21,6, il che vuol dire però che nell’arco di una sola settimana è calato di uno 0,9 punti percentuali. Pertanto, il vantaggio sul Pd, in crescita dello 0,2%, si assottiglierebbe: i dem raggiungerebbero il 20% . LEGGI ANCHE «Chi vorresti come leader?». Nel centrodestra ilin parità Meloni e ...