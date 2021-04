Sondaggi politici EMG, per il 51% degli italiani il coprifuoco deve rimanere alle 22 (Di venerdì 23 aprile 2021) È il tema del momento, quello di cui all’improvviso parlano tutti e che manda in fibrillazione il governo. Il coprifuoco, anche se è in vigore ormai da quasi sei mesi. Ma la pressione per toglierlo o almeno per accorciarlo si sta facendo forte. Gli ultimi Sondaggi politici di EMG hanno voluto chiedere agli italiani un’opinione in proposito. E a quanto pare la maggioranza di questi ultimi, il 51%, si rivela a favore della sua permanenza alle 22. Solo per il 26% è da eliminare del tutto, mentre per il 18% è da ritardare. Come ha detto lo stesso Masia sono probabilmente i più anziani i favorevoli alla permanenza del limite di circolazione alle dieci di sera. Appartiene probabilmente a quel 51% quel 40% che sempre secondo i ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 23 aprile 2021) È il tema del momento, quello di cui all’improvviso parlano tutti e che manda in fibrillazione il governo. Il, anche se è in vigore ormai da quasi sei mesi. Ma la pressione per toglierlo o almeno per accorciarlo si sta facendo forte. Gli ultimidi EMG hanno voluto chiedere agliun’opinione in proposito. E a quanto pare la maggioranza di questi ultimi, il 51%, si rivela a favore della sua permanenza22. Solo per il 26% è da eliminare del tutto, mentre per il 18% è da ritardare. Come ha detto lo stesso Masia sono probabilmente i più anziani i favorevoli alla permanenza del limite di circolazionedieci di sera. Appartiene probabilmente a quel 51% quel 40% che sempre secondo i ...

