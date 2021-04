Sondaggi politici elettorali oggi 23 aprile 2021: Fratelli d’Italia sfiora il 18% e si avvicina sempre di più a Pd e Lega (Di venerdì 23 aprile 2021) Sondaggi politici elettorali oggi (23 aprile 2021) Sondaggi politici elettorali oggi – La Lega cala ancora, mentre Fratelli d’Italia sfiora il 18% e ormai è a un passo dal Pd: è quanto emerge dagli ultimi Sondaggi politici elettorali elaborati dalla Supermedia Agi/YouTrend. Secondo le rilevazioni, la Lega, che resta il primo partito, perde lo 0,7 per cento e cala al 22,2 per cento. Risale invece il Partito Democratico che ora si trova al 18,8%, guadagnando lo 0,2 per cento rispetto al Sondaggio precedente. Boom di Fratelli d’Italia che ... Leggi su tpi (Di venerdì 23 aprile 2021)(23– Lacala ancora, mentreil 18% e ormai è a un passo dal Pd: è quanto emerge dagli ultimielaborati dalla Supermedia Agi/YouTrend. Secondo le rilevazioni, la, che resta il primo partito, perde lo 0,7 per cento e cala al 22,2 per cento. Risale invece il Partito Democratico che ora si trova al 18,8%, guadagnando lo 0,2 per cento rispetto alo precedente. Boom diche ...

Advertising

fanpage : Gli italiani appoggiano il ministro della Salute Roberto Speranza. Lo rivela un sondaggio Ipsos - MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: Sondaggi politici oggi: la Lega perde quasi un punto in una settimana. Letta sopra Salvini nel gradimento, Conte leader… - algirone : RT @LaNotiziaTweet: Sondaggi politici oggi: la Lega perde quasi un punto in una settimana. Letta sopra Salvini nel gradimento, Conte leader… - LaNotiziaTweet : Sondaggi politici oggi: la Lega perde quasi un punto in una settimana. Letta sopra Salvini nel gradimento, Conte le… - Tradecon1 : Passate i dati che girano senza basi. Vogliamo i dati MONDIALI non sono dati detti da politici ma dati analizzati… -