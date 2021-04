Sondaggi Noto: per il 44% degli italiani il coprifuoco alle 22 va mantenuto (Di venerdì 23 aprile 2021) Sul mantenimento del coprifuoco alle 22 è andato in scena il primo vero strappo nella maggioranza che sostiene il governo Draghi. La Lega si è astenuta con Salvini assai critico sul Decreto Riaperture: “Volevamo un provvedimento più coraggioso. Non votiamo per troppi divieti”. L’Istituto Noto, in un Sondaggio per Porta a Porta andato in onda il 22 aprile, ha voluto interrogare gli italiani sull’argomento. Per il 44% il coprifuoco va mantenuto alle 22, per il 32% va spostato alle 23 mentre per il 18% va annullato. A favore del mantenimento del coprifuoco alle 22 si schierano il 63% degli elettori Pd e la maggioranza relativa di chi vota M5S (46%) e FI (41%). Gli elettori ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 23 aprile 2021) Sul mantenimento del22 è andato in scena il primo vero strappo nella maggioranza che sostiene il governo Draghi. La Lega si è astenuta con Salvini assai critico sul Decreto Riaperture: “Volevamo un provvedimento più coraggioso. Non votiamo per troppi divieti”. L’Istituto, in uno per Porta a Porta andato in onda il 22 aprile, ha voluto interrogare glisull’argomento. Per il 44% ilva22, per il 32% va spostato23 mentre per il 18% va annullato. A favore del mantenimento del22 si schierano il 63%elettori Pd e la maggioranza relativa di chi vota M5S (46%) e FI (41%). Gli elettori ...

