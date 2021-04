Somma Vesuviana, contratto con la bolognese Mate per la realizzazione del nuovo Piano urbanistico (Di venerdì 23 aprile 2021) “Oggi abbiamo firmato il contratto con la Mate per il Puc. Si tratta di un contratto molto importante perché darà avvio ad un percorso di sviluppo economico per il territorio di Somma Vesuviana in vista del Recovery Fund”. Ad annunciarlo è Elena Di Marzo, assessore all’Urbanistica di Somma Vesuviana. “Dopo 38 anni Somma Vesuviana avvia così definitivamente l’iter che porterà alla realizzazione e approvazione del Puc – ha commentato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana – uno strumento urbanistico molto atteso dalla nostra città”. “Si avvierà un progetto la cui portata non è legata solo alla parte fisica del territorio e della città, ma è anche socio-economica ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 23 aprile 2021) “Oggi abbiamo firmato ilcon laper il Puc. Si tratta di unmolto importante perché darà avvio ad un percorso di sviluppo economico per il territorio diin vista del Recovery Fund”. Ad annunciarlo è Elena Di Marzo, assessore all’Urbanistica di. “Dopo 38 anniavvia così definitivamente l’iter che porterà allae approvazione del Puc – ha commentato Salvatore Di Sarno, sindaco di– uno strumentomolto atteso dalla nostra città”. “Si avvierà un progetto la cui portata non è legata solo alla parte fisica del territorio e della città, ma è anche socio-economica ...

