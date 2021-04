Somiglianza tra Eugenia Rigotti e Hannah Ware (Di venerdì 23 aprile 2021) Quello della Somiglianza è un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi la Somiglianza di quest’oggi: Somiglianza tra Eugenia Rigotti e l’attrice Hannah Ware. Uguali! Un saluto, Simona Che ne pensate? (L’immagine di copertina dei post dedicati alle somiglianze è ... Leggi su isaechia (Di venerdì 23 aprile 2021) Quello dellaè un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi ladi quest’oggi:trae l’attrice. Uguali! Un saluto, Simona Che ne pensate? (L’immagine di copertina dei post dedicati alle somiglianze è ...

