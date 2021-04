Advertising

Agenzia_Ansa : Un medico di base di Falconara Marittima (Ancona) avrebbe somministrato soluzione fisiologica invece del vaccino an… - poliziadistato : Al posto del vaccino anti #covid avrebbe iniettato ai pazienti una semplice fiala di soluzione fisiologica. Medico… - fanpage : Al posto del vaccino Pfizer, avrebbe iniettato agli ignari pazienti della semplice soluzione fisiologica. Un'accusa… - alborama : RT @Epalermo2020: 4 notizie in un colpo: 1* soluzione fisiologica al posto del vaccino, 2* #Galli attacca #Bassetti 3* #IgnazioLaRussa dubb… - Pedro69280970 : RT @MediasetTgcom24: Soluzione fisiologica spacciata per vaccino Pfizer, il medico indagato: 'L'ho fatto perché pressato dalle richieste'… -

Ultime Notizie dalla rete : Soluzione fisiologica

commenta Il medico di Falconara (Ancona) indagato per aver somministrato ad alcuni suoi pazienti unainvece del vaccino Pfizer lo avrebbe fatto perché era 'pressato dalle numerose richieste'. Lo avrebbe dichiarato al pubblico ministero Ernesto Napolillo che coordina l'indagine ...al posto del vaccino, indagato un medico ad Ancona. "Volevo accontentare i pazienti" / 3. Manifestazione No vax a Milano: in centinaia senza mascherina protestano contro "la ...Grazie a questi si possono ristabilire, correggere o modificare le funzioni fisiologiche compromesse nei malati ... seguito da una tavola rotonda con le Istituzioni. «La soluzione è in un cambiamento ...Il medico di Falconara (Ancona) indagato per aver somministrato ad alcuni suoi pazienti una soluzione fisiologica invece del vaccino Pfizer lo avrebbe fatto perché era "pressato dalle numerose ...