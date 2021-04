SOLDADO | IL GOL NON HA ETÀ

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 23 aprile 2021) Netto successo del Granada sull’Eibar, ieri sera è finita 4-1 all’Estadio Nuevo Los Cármenes la gara valida per la 31a giornata di Liga. Sugli scudi, il sempreverde Roberto, autore di una doppietta, Puertas e Kenedy hanno firmato le altre due reti per gli andalusi. Il bomber iberico riesce ancora a regalare gioie ai suoi tifosi, sembra non temere affatto il principale nemico di tutti i calciatori: l’età che avanza. Robertonasce a Valencia il 27 maggio dell’1985, è un attaccante centrale in forza al Granada. Arriva al Real Madrid all’età di 15 anni dal Club Deportivo Don Bosco, dopo alcune stagioni molto prolifiche con la seconda squadra del Real, il Real Madrid Castilla, fa il suo debutto in Liga con la prima squadra il 23 ottobre 2005, contro il Valencia, giocando 18 minuti. Precedentemente, il 28 settembre, aveva segnato ...