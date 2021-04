Slitta a domani il Cdm su Recovery plan da 221 miliardi. Draghi: Sfida per un paese più moderno (Di venerdì 23 aprile 2021) Il piano sarà presentato alle Camere la prossima settimana. Ancora aperto il nodo sul supebonus per l'edilizia del 110% Leggi su tg.la7 (Di venerdì 23 aprile 2021) Il piano sarà presentato alle Camere la prossima settimana. Ancora aperto il nodo sul supebonus per l'edilizia del 110%

Advertising

RenatoSouvarine : RT @nicdemuro: +++ IL #CDM SUL #RECOVERYPLAN SLITTA A DOMANI +++ Doveva riunirsi oggi il consiglio dei ministri per il primo via libera al… - nicdemuro : +++ IL #CDM SUL #RECOVERYPLAN SLITTA A DOMANI +++ Doveva riunirsi oggi il consiglio dei ministri per il primo via… - musicanotizie : Ligabue, slitta al 4 giugno 2022 il concerto a Campovolo: da domani il singolo Essere Umano [VIDEO]… - Lopinionista : Ligabue, slitta al 4 giugno 2022 il concerto a Campovolo: da domani il singolo Essere Umano [VIDEO]… - SimoNetOnTheNet : Porca miseria, domani fa #AmoreCriminale, venerdì #QuartoGrado, sabato #Sapiens, mi sa che #Ulisse slitta a domenic… -