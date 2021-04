Sirigu torna a disposizione per il Napoli, ma il sogno del Torino è Meret (Di venerdì 23 aprile 2021) Salvatore Sirigu torna a disposizione del Torino, in vista della partita di lunedì contro il Napoli. Di fronte si ritroverà contro Meret, suo compagno di Nazionale e obiettivo di mercato proprio dei granata se il portiere non dovesse rinnovare al termine della stagione. Secondo quanto riporta La Stampa, il Torino non ha intenzione di puntare né su Milinkovic–Savic né su Ujkani, che potrebbero essere ceduti al termine della stagione. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 23 aprile 2021) Salvatoredel, in vista della partita di lunedì contro il. Di fronte si ritroverà contro, suo compagno di Nazionale e obiettivo di mercato proprio dei granata se il portiere non dovesse rinnovare al termine della stagione. Secondo quanto riporta La Stampa, ilnon ha intenzione di puntare né su Milinkovic–Savic né su Ujkani, che potrebbero essere ceduti al termine della stagione. L'articolo ilsta.

