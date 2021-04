Sindaca Ciampino | agevolazioni per imprenditori disabili

Advertising

ECR_CoR : RT @ansaeuropa: 'Dobbiamo promuovere la partecipazione delle persone con #disabilità nella vita civile, economica e politica', e 'garantire… - ansaeuropa : 'Dobbiamo promuovere la partecipazione delle persone con #disabilità nella vita civile, economica e politica', e 'g… -

Ultime Notizie dalla rete : Sindaca Ciampino

Castelli Notizie

Così ladie relatrice dell'opinione sulla Strategia europea per i diritti delle persone con disabilità, Daniela Ballico (FdI) , durante la riunione online della commissione per ...NewTuscia - "SignoraDaniela Ballico, lei svolge un ruolo che le è stato affidato da un voto popolare. " si ...è la legittima rappresentante delle istituzioni massime territoriali di. ...CIAMPINO (RM) – I Carabinieri della Compagnia di Castel ... al Consiglio comunale per sentire con le proprie orecchie la versione “ufficiale” del Sindaco Alberto Bertucci sull’isola ecologica che ...Così la sindaca di Ciampino e relatrice dell'opinione sulla Strategia europea per i diritti delle persone con disabilità, Daniela Ballico (FdI), durante la riunione online della commissione per ...