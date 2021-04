Simona Ventura, “Oggi ho pensato a te”: il messaggio da brividi per Elenoire Ferruzzi (Di venerdì 23 aprile 2021) , da diverse settimane ricoverata per Covid. “Sappi che nessuno ti ha dimenticato, che ti vogliamo bene , e che hai riempito con i tuoi slogan urlati a squarciagola tanti dei miei momenti tristi”. Queste la parole che Simona Ventura ha dedicato L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di venerdì 23 aprile 2021) , da diverse settimane ricoverata per Covid. “Sappi che nessuno ti ha dimenticato, che ti vogliamo bene , e che hai riempito con i tuoi slogan urlati a squarciagola tanti dei miei momenti tristi”. Queste la parole cheha dedicato L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

Simo_Ventura : Game of Games di Simona Ventura non è stato sospeso, in onda il martedì dopo lo show di Brignano - DonnaGlamour : Game of Games: ecco quando torna in TV il programma di Simona Ventura - roxy17835655 : visti gli ascolti mi sa che lunedì cambieranno registro, a loro quello interessano e se vogliono possono smaschera… - Catwoma83329648 : RT @Anna305135852: @IsolaDeiFamosi Poi cambierei la conduttrice non è all'altezza...Simona ventura for ever...se non fosse per Tommaso non… - Sara43825426 : RT @masverof: Bisogna ridare l’isola a Simona Ventura. #isola -