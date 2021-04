Sicilia e Puglia zona arancione da lunedì 26 aprile (Di venerdì 23 aprile 2021) zona arancione per Pugllia, Sicilia, Basilicata, Calabria e Valle d’Aosta da lunedì 26 aprile. La Sardegna è l’unica regione in zona rossa, con regole e misure più restrittive. Il resto delle regioni in zona gialla. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 aprile 2021)per Pugllia,, Basilicata, Calabria e Valle d’Aosta da26. La Sardegna è l’unica regione inrossa, con regole e misure più restrittive. Il resto delle regioni ingialla. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Tg3web : L'indice Rt scende a 0,81 e cambia ancora la mappa delle restrizioni anti covid. Da lunedì 26 solo la Sardegna dovr… - TgrRai : #COVID19 La Sardegna resta in area rossa. In area arancione Basilicata , Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aost… - Agenzia_Ansa : L'Italia torna a tingersi di giallo. Solo la Sardegna resta in rosso. In area arancione solo cinque Regioni: Basili… - fabiochiarugi : RT @TgrRai: #COVID19 La Sardegna resta in area rossa. In area arancione Basilicata , Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta. Tutte le… - mapivi63 : RT @Agenzia_Ansa: L'Italia torna a tingersi di giallo. Solo la Sardegna resta in rosso. In area arancione solo cinque Regioni: Basilicata,… -