Sicilia | consumi di beni durevoli | la Sicilia perde 260 milioni euro

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 23 aprile 2021) Palermo, 23 apr. (Adnkronos) – L’andamento negativo del mercato dell’auto (la spesa dei privati è calata del 14,3% nel segmento del nuovo e del 9,2% in quello dell’usato) trascina al ribasso la spesa indelle famigliene nel 2020: il calo del 6,8% è comunque più contenuto rispetto alla media italiana del -10,3% rilevata dall’Osservatorio deiFindomestic, realizzato in collaborazione con Prometeia. Inrisulta in controtendenza il comparto dei motoveicoli: +8,2% a fronte del -6,9% registrato a livello nazionale. In forte espansione tutti i segmenti tech legati all’abitare, sull’onda della digitalizzazione degli ambienti domestici: +36,5% per l’information technology, +5,1% per gli elettrodomestici e +4,3% per l’elettronica di consumo. ...