“Siamo come sorelle”: dopo l’odio l’amore, Donatella Rettore e Marcella Bella si raccontano (Di venerdì 23 aprile 2021) Sono ormai acqua passata i dissapori tra Donatella Rettore e Marcella Bella. Le due cantanti si raccontano nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo e dichiarano non solo di essere amiche, ma addirittura di considerarsi come sorelle. Domani sabato 24 aprile la puntata che di Verissimo che le vede protagoniste. I vecchi dissapori fra Marcella Bella e Donatella Rettore Era il 1986: Marcella Bella e Donatella Rettore stavano partecipando a Sanremo quando cominciarono a punzecchiarsi. E i toni erano diventati addirittura incandescenti. “Una pazza, invidiosa di me, che con i tacchi sembrava un travestito”, aveva detto ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 23 aprile 2021) Sono ormai acqua passata i dissapori tra. Le due cantanti sinel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo e dichiarano non solo di essere amiche, ma addirittura di considerarsi. Domani sabato 24 aprile la puntata che di Verissimo che le vede protagoniste. I vecchi dissapori fraEra il 1986:stavano partecipando a Sanremo quando cominciarono a punzecchiarsi. E i toni erano diventati addirittura incandescenti. “Una pazza, invidiosa di me, che con i tacchi sembrava un travestito”, aveva detto ...

