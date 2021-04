Serie A2 Maschile | rinviata la partita di domani tra Nuoto Catania ed Aktis Acquachiara

Leggi su 2anews

(Di venerdì 23 aprile 2021) La Federazione Italianaha disposto il rinvio dellatraed, in programma Sabato 24 Aprile 2021, a data da destinarsi. In seguito ai controlli eseguiti come disposto dalle “Misure integrative di sicurezza per il rischio di contagio di Covid-19” e dopo aver riscontrato due positività relative ad atleti del