Serie A | scatto Champions del Napoli | pirotecnico 5-2 alla Lazio L’Atalanta stecca | il Milan trema! CLASSIFICA

(Di venerdì 23 aprile 2021) Foto di Ciro Fusco / Ansa La lotta per laLeague inA si fa più accesa che mai: vince ilpareggia e fallisce il sorpasso sulLottapiù accesa che mai a 6 giornate dal termine dellaA. Ilsi fa rimontare dal Sassuolo e spreca una ghiotta occasione di allungare sulle inseguitrici, visti gli scontri diretti di giornata, che invece rosicchiano punti importanti e fiutano la possibilità del sorpasso già dal prossimo turno in cui i rossoneri giocheranno contro la. A proposito dei biancocelesti: dopo 5 vittorie consecutive arriva una netta sconfitta. Immobile e compagni si inchinano al ‘Diego Armando Maradona’ contro unformato ...

Con laGT Electric, i costruttori di auto avranno anche modo di sperimentare nuove ... dai primi risultati condivisi, le vetture elettriche permetteranno unoda 0 a 100 in poco meno di 3 ...... poi, a volte hanno pure patito l'onta della bocciatura solenne, vedi il Milan inB, prima ... La qual cosa non deve far dimenticare l'erroneodi partenza dell'iniziativa: spiegare la mossa ...La lotta per la Champions League in Serie A si fa più accesa che mai: vince il Napoli, l’Atalanta pareggia e fallisce il sorpasso sul Milan ...Serie A 32°giornata, Roma - Atalanta:Avvio di gara che vede gli ospiti subito pericolosi con Malinovsky che ci prova dalla distanza, ma Pau Lopez ...