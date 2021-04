Serie A | le designazioni del 33° turno | a Orsato il big match Lazio-Milan | Inter-Verona e Fiorentina-Juventus…

(Di venerdì 23 aprile 2021) Attraverso il proprio sito ufficiale, l'AIA rende noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 14ª giornata di ritorno del Campionato diA 2020/21.Sono state rese note learbitrali per la 33^ giornata diA, in programma da sabato 24 a lunedì 26 aprile 2021. Assegnato a Danieleil bigin chiave Champions tra. La sfida trasarà, invece, diretta da Rosario Abisso. Davide Massa il fischietto designato per-Juventus.Di seguito, il quadro completo delle:Atalanta-Bologna H. 20.45FabbriDe Meo-PerrottiIv: SozzaVar: BantiAvar: ...

Advertising

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Serie A, ecco le designazioni arbitrali: Serie A, ecco le designazioni… - Mediagol : #SerieA, le designazioni del 33° turno: a Orsato il big match Lazio-Milan, Inter-Verona e Fiorentina-Juventus... - _SiGonfiaLaRete : #SerieA, le designazioni arbitrali della 33esima giornata - sscalcionapoli1 : Serie A, le designazioni arbitrali del 33° turno: Massa per la Juve, Lazio-Milan a Orsato #SerieATIM - 100x100Napoli : Le altre designazioni ufficiali per la prossima giornata di #SerieA. -

Ultime Notizie dalla rete : Serie designazioni

FantaMaster

ROMA - Sono state rese note learbitrali in vista della prossima giornata di campionato. Il turno è in programma a partire da sabato con 3 anticipi; domenica apre il lunch match Benevento - Udinese (diretto da Mariani )...Sono state rese note dall 'Aia learbitrali per i match della 14ma giornata di ritorno diA, in programma tra sabato 24 e lunedì 26 aprile. A Orsato il big match del lunedì sera tra Lazio e Milan , per Fiorentina - ...La Lega Serie A ha reso note le designazioni arbitrali per la 33esima giornata di campionato. Il match Lazio-Milan, che chiuderà il turno lunedì sera alle 20.45, sarà diretto da Daniele Orsato della ...I Am Naples Testata Giornalistica - aut. Tribunale di Napoli n. 33 del 30/03/2011 Editore: Francesco Cortese - Andrea Bozzo Direttore responsabile: Ciro Troise © 2021 IamNaples Salvo accordi scritti, ...