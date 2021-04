Serie A, le designazioni arbitrali per la 33ª giornata di campionato (Di venerdì 23 aprile 2021) Sono state comunicate le designazioni arbitrali per la 33ª giornata di Serie A, la quattordicesima del girone di ritorno L’Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per la 33ª giornata di Serie A, la quattordicesima del girone di ritorno. ATALANTA – BOLOGNA h. 20.45 FABBRI DE MEO – PERROTTI IV: SOZZA VAR: BANTI AVAR: TOLFO BENEVENTO – UDINESE h. 12.30 MARIANI SCARPA – ROSSI C. IV: MARCHETTI VAR: DOVERI AVAR: LONGO CAGLIARI – ROMA h. 18.00 IRRATI BRESMES – LIBERTI IV: ABBATTISTA VAR: PAIRETTO AVAR: DI VUOLO FIORENTINA – JUVENTUS h. 15.00 MASSA MELI – ALASSIO IV: AYROLDI VAR: GIACOMELLI AVAR: RANGHETTI GENOA – SPEZIA Sabato 24/04 h. 15.00 MANGANIELLO DI IORIO – MUTO IV: GIUA VAR: CHIFFI AVAR: TEGONI INTER – H. VERONA h. ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 aprile 2021) Sono state comunicate leper la 33ªdiA, la quattordicesima del girone di ritorno L’Associazione Italiana Arbitri ha reso note leper la 33ªdiA, la quattordicesima del girone di ritorno. ATALANTA – BOLOGNA h. 20.45 FABBRI DE MEO – PERROTTI IV: SOZZA VAR: BANTI AVAR: TOLFO BENEVENTO – UDINESE h. 12.30 MARIANI SCARPA – ROSSI C. IV: MARCHETTI VAR: DOVERI AVAR: LONGO CAGLIARI – ROMA h. 18.00 IRRATI BRESMES – LIBERTI IV: ABBATTISTA VAR: PAIRETTO AVAR: DI VUOLO FIORENTINA – JUVENTUS h. 15.00 MASSA MELI – ALASSIO IV: AYROLDI VAR: GIACOMELLI AVAR: RANGHETTI GENOA – SPEZIA Sabato 24/04 h. 15.00 MANGANIELLO DI IORIO – MUTO IV: GIUA VAR: CHIFFI AVAR: TEGONI INTER – H. VERONA h. ...

