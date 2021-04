Serie A, gli arbitri della 33ª giornata: Orsato per Lazio-Milan, a Massa Fiorentina-Juve (Di venerdì 23 aprile 2021) Designati gli arbitri per le gare della 33esima giornata della Serie A stagione 2020-2021. Questi i fischietti di ogni singolo match: Atalanta – Bologna: FABBRIBenevento – Udinese: MARIANICagliari – Roma: IRRATIFiorentina – Juventus: Massa Genoa – Spezia: MANGANIELLOInter – H. Verona: ABISSOLazio – Milan: OrsatoParma – Crotone: RAPUANOSassuolo – Sampdoria: GARIGLIOTorino – Napoli: VALERI Foto: sito AIA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 23 aprile 2021) Designati gliper le gare33esimaA stagione 2020-2021. Questi i fischietti di ogni singolo match: Atalanta – Bologna: FABBRIBenevento – Udinese: MARIANICagliari – Roma: IRRATIntus:Genoa – Spezia: MANGANIELLOInter – H. Verona: ABISSOParma – Crotone: RAPUANOSassuolo – Sampdoria: GARIGLIOTorino – Napoli: VALERI Foto: sito AIA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

ZZiliani : È ufficiale: ci prendono in giro e indirizzano le partite come vogliono. Ora sappiamo che il #VAR avrebbe dovuto di… - Agenzia_Ansa : Gli Uffizi, dai lavori di recupero e restauro arriva la sorpresa, con una serie di affreschi perduti. Il museo si p… - ernestocarbone : Nel 1974 Quando Golda Meir era primo ministo , un ministro le chiese di imporre un coprifuoco per le donne, per por… - sportli26181512 : Serie A, gli arbitri della 33^ giornata: Lazio-Milan a Orsato, Abisso per Inter-Verona: Il big match di lunedì 26 a… - sportli26181512 : Serie A, le migliori giocate della 32^ giornata: Un dribbling di tacco di Zielinski, una difesa del pallone di Laut… -