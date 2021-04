Serie A | “FantaMed” | ore 15 00 live su Instagram! Su Mediagol sbarca anche il Fantacalcio

Leggi su mediagol

(Di venerdì 23 aprile 2021) "": la trasmissione disulA, dal successo della Juventus al pari Inter: tutti i risultati della serata e la classifica aggiornataDubbi di formazione? Nessun problema! Analizzeremo insieme la trentatreesima giornata diA in chiave fantacalcistica, studiando possibili favoriti e sconsigliati per la tua rosa.Cristiano Ronaldo, a secco da diverse giornate, potrebbe tornare a graffiare contro la Fiorentina di Beppe Iachini? Edin Dzeko o Borja Mayoral? Josip Ilicic va schierato o no? Musa Barrow - in gol da due giornate consecutive - può purgare ancora la Dea di Gian Piero Gasperini nonché sua ex squadra? Zlatan Ibrahimovic si o no? Giacomo Raspadori, in vero stato di grazia dopo la doppietta in quel di San Siro, può finalmente trovare continuità?Di tutto questo - e ...