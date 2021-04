Sei sicuro che il cotton fioc serve solo per la pulizia delle orecchie? (Di venerdì 23 aprile 2021) Non tutti conoscono gli usi alternativi del cotton fioc, per alcuni serve solo a garantire la corretta igiene sterna delle orecchie, ma non è così. Il cotton fioc per alcune persone è davvero indispensabile da avere per la pulizia corretta delle orecchie. E’ davvero un’abitudine per molti infatti se vengono a mancare in casa risulta L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 23 aprile 2021) Non tutti conoscono gli usi alternativi del, per alcunia garantire la corretta igiene sterna, ma non è così. Ilper alcune persone è davvero indispensabile da avere per lacorretta. E’ davvero un’abitudine per molti infatti se vengono a mancare in casa risulta L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

NalaFlynnGall : @NoahFlynn_Real ma tu sei sicuro? - antonellatonon1 : @usato_di_sicuro @GAUTEDASUTA1 @hampelotto2 @AnselmoProde @pizzadifango @FilippiGeo @Sfrenest @GamePlayFusi… - paologog : @Ciufy @poliziadistato Povero idiota! Intanto non deve dire 'ti faremo' perché sono sicuro che nessuno lo può appog… - mauroarcobaleno : @MaterTenebraru1 Non so, di sicuro più di un cafone. Se tu sei a caccia di follower cercali, io no: sappi però che… - Albe80829860 : @scenarieconomic @borghi_claudio Oggi viviamo con un debito pubblico altissimo e queste chiusure ne creano altro an… -